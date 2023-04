Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag höher

Aktien in diesem Artikel Allianz 222,30 EUR

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 222,20 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 222,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 415.318 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 224,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 42,24 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,63 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 17.02.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,99 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von -0,74 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 38.400,00 EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 12.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2024 erwarten Experten am 10.05.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

