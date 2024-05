Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 268,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,3 Prozent auf 268,10 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 268,20 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 267,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 94.712 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 280,00 EUR. Gewinne von 4,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,60 EUR am 01.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,73 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 286,29 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 15.05.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,06 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37,66 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,72 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

