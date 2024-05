Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

Kurs der Allianz

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 267,60 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 267,60 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 267,80 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 267,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 267,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 20.695 Aktien.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 4,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 198,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 34,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,71 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 286,29 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Das EPS lag bei 6,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,73 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mit Zuschlägen

Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

XETRA-Handel DAX verbucht Verluste