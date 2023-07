Allianz Aktie News: Allianz steigt am Mittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 212,50 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 212,50 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 212,70 EUR. Bei 210,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 189.049 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,48 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 36,03 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 252,22 EUR.

Allianz veröffentlichte am 12.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 5,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 46.000,00 EUR gegenüber 44.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,99 EUR fest.

