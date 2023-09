Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Mittwochmittag ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 232,65 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 232,65 EUR ab. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 231,75 EUR ein. Bei 233,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 192.061 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 255,29 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37.100,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 13.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 23,32 EUR in den Büchern stehen haben wird.

