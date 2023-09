Allianz Aktie News: Allianz büßt am Mittwochvormittag ein

Kurs der Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 232,90 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 232,90 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 232,90 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 233,35 EUR. Zuletzt wechselten 19.511 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 234,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,71 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 49,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 255,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 10.08.2023 vor. Das EPS lag bei 5,97 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 3,85 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 39.600,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 37.100,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 23,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

