Allianz Aktie News: Allianz büßt am Donnerstagmittag ein

Die Allianz-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 171,82 EUR. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 171,00 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 171,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 125.782 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 26,10 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 9,99 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 238,31 EUR.

Allianz ließ sich am 05.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,85 EUR gegenüber 5,22 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 37.100,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.300,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 16,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

