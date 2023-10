Allianz Aktie News: Allianz gibt am Nachmittag ab

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 218,55 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 218,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 217,85 EUR. Mit einem Wert von 219,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 735.446 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 234,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 7,32 Prozent zulegen. Bei 169,88 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,27 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 260,29 EUR an.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 3,85 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,01 EUR fest.

