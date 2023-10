Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Minusbereich

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 218,70 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 218,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 218,50 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 219,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 27.828 Stück.

Bei 234,55 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2022 Kursverluste bis auf 169,88 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,29 EUR.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 39.600,00 EUR – ein Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 37.100,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 23,01 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Munich Re-Aktie gibt nach: Munich Re rechnet mit höheren Versicherungskosten

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Allianz-Aktie in Grün: Allianz will sich Autodaten zunutze machen