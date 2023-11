Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag kaum verändert

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 228,30 EUR.

Bei der Allianz-Aktie ließ sich um 15:51 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 228,30 EUR. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 229,60 EUR aus. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 227,85 EUR. Bei 228,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 318.272 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (234,55 EUR) erklomm das Papier am 15.09.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 192,48 EUR am 20.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,69 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 259,63 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,22 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.500,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,70 EUR je Allianz-Aktie.

