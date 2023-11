Allianz Aktie News: Anleger greifen bei Allianz am Vormittag zu

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 228,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 228,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 228,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 228,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 33.092 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 234,55 EUR. 2,51 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 15,87 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 259,63 EUR.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 22,70 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

