Allianz Aktie News: Allianz am Mittag nahezu unverändert

Die Aktie von Allianz zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 242,30 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Im XETRA-Handel kam die Allianz-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 242,30 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 243,50 EUR zu. Die Allianz-Aktie sank bis auf 242,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 242,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.326 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2023 auf bis zu 246,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 1,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 20,56 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 262,43 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 36.500,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.800,00 EUR umgesetzt worden waren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. Am 14.02.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,65 EUR in den Büchern stehen haben wird.

