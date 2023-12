Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 243,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 242,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 29.865 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.12.2023 auf bis zu 246,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,36 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 20,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 10.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 5,22 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 22,65 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

