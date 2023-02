Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Allianz

Aktien in diesem Artikel Allianz 217,55 EUR

-0,43% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 217,60 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 215,90 EUR. Bei 217,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 481.855 Allianz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 224,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 3,10 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 28.09.2022 erreicht. Mit einem Kursverlust von 39,29 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 251,11 EUR.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR im Vergleich zu 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 10.05.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 24,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie in Grün: Berenberg stuft Allianz hoch - DZ Bank ebenfalls optimistisch

Allianz-Aktie dennoch tiefer: Allianz macht mehr Gewinn als erwartet - Höhere Dividende

Ausblick: Allianz gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com