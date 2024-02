Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 250,55 EUR.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 250,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 250,70 EUR. Bei 249,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 121.122 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 250,70 EUR markierte der Titel am 21.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 23,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 11,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 12,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 269,14 EUR an.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 36.500,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 36.700,00 EUR umgesetzt worden.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Allianz dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 20.05.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,17 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

