Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag kaum verändert

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 319,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 319,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 321,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 317,40 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 319,80 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 534.784 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 330,30 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 3,33 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,37 Prozent.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 16,48 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 322,14 EUR aus.

Am 13.11.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 65,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,92 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 28.02.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 25,38 EUR je Aktie aus.

