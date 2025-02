Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 318,90 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 318,90 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 318,20 EUR. Mit einem Wert von 319,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 19.932 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 330,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 3,57 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 238,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 25,27 Prozent Luft nach unten.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 16,48 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 322,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,54 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 42,80 Mrd. EUR gegenüber 25,92 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 25,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

