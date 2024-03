Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Allianz im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 272,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 272,60 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 273,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 272,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 399.174 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 273,30 EUR erreichte der Titel am 21.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 01.06.2023 auf bis zu 198,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 27,15 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,35 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,57 EUR.

Am 23.02.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,75 EUR je Allianz-Aktie.

