Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag höher

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 272,90 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 272,90 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 273,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 272,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.384 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 273,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.03.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,07 Prozent hinzugewinnen. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,35 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 275,57 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 23.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 39.600,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.700,00 EUR umgesetzt worden waren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 vorlegen. Am 20.05.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

