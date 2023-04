Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktien in diesem Artikel Allianz 222,50 EUR

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 222,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 222,45 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 221,80 EUR ein. Bei 222,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 18.803 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 224,55 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 42,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 253,63 EUR.

Allianz veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,99 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 36.700,00 EUR, gegenüber 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,43 Prozent präsentiert.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 12.05.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2024 rechnen Experten am 10.05.2024.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 24,43 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

