Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Nachmittag

Kurs der Allianz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 266,30 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 266,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 265,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 267,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 256.852 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 280,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 5,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (198,60 EUR). Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 34,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 286,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 15.05.2024 vor. Es stand ein EPS von 6,32 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,06 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 37,66 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 25,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Am 01.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 24,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

