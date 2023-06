Allianz Aktie News: Allianz am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,35 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,5 Prozent auf 210,30 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 210,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 209,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 111.150 Allianz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (228,40 EUR) erklomm das Papier am 02.05.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei einem Wert von 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 25,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 251,44 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 5,43 EUR gegenüber 1,36 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,55 Prozent gesteigert.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 08.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,18 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

