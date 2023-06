Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Allianz 208,35 EUR

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 209,05 EUR an der Tafel. Die Allianz-Aktie legte bis auf 209,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Allianz-Aktie bei 208,95 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 209,05 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.672 Stück gehandelt.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,26 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Abschläge von 25,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 251,44 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 12.05.2023. Es stand ein EPS von 5,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 44.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 10.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,18 EUR je Aktie.

