Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Bei der Allianz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 228,95 EUR.

Die Allianz-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 228,95 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 229,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 228,35 EUR. Mit einem Wert von 228,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 15.713 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 15.09.2023 markierte das Papier bei 234,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 15,93 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 259,63 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.800,00 EUR eingefahren.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,70 EUR je Allianz-Aktie.

