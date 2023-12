Allianz Aktie News: Allianz legt am Vormittag zu

Kurs der Allianz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 242,65 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 242,65 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 243,25 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 242,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.773 Allianz-Aktien.

Am 12.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 246,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 1,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 26,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 262,43 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 36.500,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.800,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 22,65 EUR je Aktie belaufen.

