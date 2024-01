Allianz Aktie News: Allianz am Mittag freundlich

Allianz im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 247,80 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 247,80 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 249,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 144.379 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 249,75 EUR. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 0,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 22,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 269,14 EUR.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Am 14.02.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

