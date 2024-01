Allianz Aktie News: Allianz legt am Nachmittag zu

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 249,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 249,30 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 249,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 249,30 EUR. Bisher wurden heute 285.619 Allianz-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.01.2024 bei 249,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 29,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 269,14 EUR an.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,02 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 36.500,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.02.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 22,31 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

