Allianz Aktie News: Allianz verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 248,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 249,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 249,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.975 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.01.2024 auf bis zu 249,75 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 192,48 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 22,43 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 269,14 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,22 EUR, nach 6,02 EUR im Vorjahresvergleich. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 14.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Allianz.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,31 EUR je Aktie aus.

