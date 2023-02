Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Allianz 215,25 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 216,35 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,05 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 216,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 22.250 Stück.

Bei 224,55 EUR erreichte der Titel am 21.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,65 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 250,56 EUR.

Allianz veröffentlichte am 17.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz -0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2023 wird am 12.05.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 10.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 24,35 EUR je Allianz-Aktie.

