Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 254,60 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 254,60 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 254,70 EUR. Bei 252,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29.578 Stück gehandelt.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 0,04 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 192,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,40 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 12,09 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 11,40 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 269,14 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Am 10.11.2023 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36.500,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36.700,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 20.05.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 22,17 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

