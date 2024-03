Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

So entwickelt sich Allianz

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 273,40 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 273,40 EUR zu. Die Allianz-Aktie legte bis auf 273,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 273,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.826 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 271,30 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,77 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,60 EUR. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 37,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,35 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,57 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 23.02.2024. Es stand ein EPS von 6,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,99 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 39.600,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,90 Prozent gesteigert.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,75 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

