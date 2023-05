Allianz Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Allianz

Aktien in diesem Artikel Allianz 211,20 EUR

Die Allianz-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 211,20 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 210,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 212,00 EUR. Zuletzt wechselten 252.703 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei 228,40 EUR markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 8,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,03 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 251,44 EUR an.

Am 12.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,43 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 46.000,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 44.000,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Allianz-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 23,87 EUR je Aktie belaufen.

