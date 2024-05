Allianz Aktie News: Allianz behauptet sich am Nachmittag

Notierung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Mit einem Wert von 267,40 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 267,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 267,90 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 266,50 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 266,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 199.832 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 4,50 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 198,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 25,73 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,73 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,32 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,06 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,22 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,72 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

