Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Allianz zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 267,20 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 267,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 267,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 266,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 266,90 EUR. Zuletzt wechselten 18.778 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 4,79 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 198,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,67 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,06 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 49,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 25,22 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 01.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,72 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

