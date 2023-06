Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Allianz 207,05 EUR

Um 09:06 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 207,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 207,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 207,80 EUR. Bisher wurden heute 22.779 Allianz-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,21 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 156,22 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 24,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 251,44 EUR.

Am 12.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,43 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 1,36 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 46.000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.000,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,55 Prozent gesteigert.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 08.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Allianz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

