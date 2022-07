Allianz Aktie News: Allianz am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Aktien in diesem Artikel Allianz 173,74 EUR

Um 22.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Allianz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 174,08 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 173,64 EUR. Bei 174,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 27.493 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 25,13 Prozent Luft nach oben. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 168,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 3,50 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 244,79 EUR für die Allianz-Aktie.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,36 EUR, nach 6,20 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44.000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 41.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 05.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Allianz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 19,17 EUR je Allianz-Aktie.

