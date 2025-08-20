Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Allianz-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 375,10 EUR.

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:53 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 375,10 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 375,50 EUR. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 372,90 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 374,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112.355 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 380,30 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 1,39 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 271,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 38,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 16,81 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 359,29 EUR je Allianz-Aktie aus.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 56,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 44,50 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 28,52 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Allianz wird am 14.11.2025 gerechnet. Allianz dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 27,84 EUR je Aktie aus.

