Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag fester

Heute im Fokus

DAX klettert ins Plus -- Asiens Börsen uneins -- Zoom mit bislang schwächstem Wachstum -- TAG Immobilien verdient operativ etwas mehr -- thyssenkrupp, Prosus, Enel, Novo Nordisk im Fokus

CRH steigert in den ersten neun Monaten Umsatz und operativen Gewinn deutlich. VW: Dritte Verhandlungsrunde über den Haustarif steht an. Deutsche Bitpanda-Tochter erhält BaFin-Lizenz für Krypto-Handel. Regierung will Entlastungslücke für Januar und Februar schließen: Gaspreisbremse soll wohl rückwirkend ab Januar gelten.