Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 232,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 232,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 232,35 EUR. Bei 231,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 36.144 Allianz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 234,55 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2023). Mit einem Zuwachs von mindestens 1,10 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 192,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 17,03 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 259,63 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,02 EUR erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 36.500,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.800,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 22,70 EUR im Jahr 2023 aus.

