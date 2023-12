Allianz Aktie News: Allianz am Mittag in Grün

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 242,85 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 242,85 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 242,95 EUR. Bei 242,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 111.464 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.12.2023 bei 246,25 EUR. 1,40 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 192,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 26,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 262,43 EUR je Allianz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,22 EUR, nach 6,02 EUR im Vorjahresvergleich. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,65 EUR je Allianz-Aktie.

