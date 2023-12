Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 242,40 EUR.

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 242,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 242,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 242,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 22.741 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 246,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 12.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 1,59 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 262,43 EUR.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 36.500,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 14.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,65 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

