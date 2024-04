Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittag stärker

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 268,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 268,90 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 267,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 171.208 Allianz-Aktien.

Am 02.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 4,40 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 198,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,95 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,52 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,57 EUR.

Am 23.02.2024 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,60 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Allianz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 24,70 EUR je Aktie aus.

