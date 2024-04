Allianz Aktie News: Anleger schicken Allianz am Vormittag ins Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Allianz zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 268,60 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere um 09:06 Uhr 0,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 268,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 267,70 EUR. Zuletzt wechselten 18.280 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,06 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,52 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 23.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,60 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,70 EUR je Allianz-Aktie.

