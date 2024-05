Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 267,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 267,00 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 267,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 266,70 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 9.519 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 4,87 Prozent zulegen. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 198,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 25,62 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 14,73 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 286,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Allianz gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 vorlegen. Am 01.08.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,72 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

