Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Kurs der Allianz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Allianz. Das Papier von Allianz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 222,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 222,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 222,45 EUR. Mit einem Wert von 221,75 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 16.065 Allianz-Aktien gehandelt.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 2,71 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 253,50 EUR.

Am 10.08.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,97 EUR, nach 3,85 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.100,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie schwächelt: Allianz lanciert zweiten milliardenschweren Kreditfonds auf

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Allianz abgeworfen

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung