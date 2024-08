Allianz Aktie News: Allianz legt am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 274,30 EUR zu.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 274,30 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 274,40 EUR an. Mit einem Wert von 273,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 116.017 Aktien.

Am 02.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 280,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 2,08 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 21,35 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 14,79 EUR, nach 13,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 291,40 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,05 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,82 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 28,52 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,06 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Allianz am 13.11.2024 präsentieren. Am 14.11.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

