Allianz im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz zieht am Freitagvormittag an

23.08.24 09:23 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 273,10 EUR.

Allianz 274,10 EUR 2,80 EUR 1,03%

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 273,10 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 273,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.875 Allianz-Aktien umgesetzt. Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,53 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 215,75 EUR am 24.10.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,00 Prozent Luft nach unten. Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 13,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 14,79 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 291,40 EUR je Allianz-Aktie aus. Am 08.08.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 28,52 Mrd. EUR, gegenüber 38,06 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,07 Prozent präsentiert. Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 14.11.2025 dürfte Allianz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,91 EUR je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags fester

