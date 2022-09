Allianz Aktie News: Allianz verzeichnet am Vormittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Allianz 170,96 EUR

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 171,50 EUR. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 171,38 EUR ein. Bei 172,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26.871 Allianz-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 232,50 EUR erreichte der Titel am 09.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,24 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2022 bei 164,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 239,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 05.08.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37.100,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.300,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 10.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Allianz.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 17,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

