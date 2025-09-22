DAX23.644 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.552 +0,4%Nas22.738 -0,2%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1791 -0,1%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Kursentwicklung im Fokus

Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Nachmittag stärker

23.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 349,30 EUR zu.

Das Papier von Allianz legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 349,30 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 350,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 349,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.240 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 380,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei einem Wert von 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2024). Mit einem Abschlag von mindestens 19,32 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Allianz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 15,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 16,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 361,29 EUR angegeben.

Allianz ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Allianz im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 28,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Allianz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

