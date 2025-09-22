DAX23.648 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.922 +0,4%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.758 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Blick auf Aktienkurs

Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag freundlich

23.09.25 09:26 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag freundlich

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 349,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
348,40 EUR -0,30 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 349,00 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 350,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 349,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.085 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,97 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 23,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,76 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,29 EUR an.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Berenberg veröffentlicht Investment-Empfehlung: Allianz-Aktie mit Buy

Investment-Tipp Allianz-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.09.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen