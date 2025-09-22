Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 349,00 EUR zu.

Die Allianz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 349,00 EUR. In der Spitze gewann die Allianz-Aktie bis auf 350,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 349,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 14.085 Allianz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 380,30 EUR erreichte der Titel am 15.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,97 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 281,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 23,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2024 mit 15,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 16,76 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 361,29 EUR an.

Am 07.08.2025 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,09 EUR je Aktie erzielt worden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 44,50 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 27,80 EUR je Aktie.

